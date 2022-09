Na domácí firmy začínají tvrdě dopadat astronomické ceny energií. Člen představenstva největší české automobilky Škoda Auto Martin Jahn se kvůli tomu obává dominového efektu krachů firem v oboru. „Není to o tom, že by situaci nepřežila Škoda. Když ale padne jeden nebo dva naši dodavatelé, tak nám to zastaví celou výrobu,“ říká pro HN. Ministři energetiky členských zemí Evropské unie (EU) by při pátečním jednání měli řešit, jak ceny plynu a elektřiny zkrotit.

Výstup z jednání je pro českou ekonomiku klíčový, problém se totiž týká celého průmyslu. Jahn si přitom nedovede představit, že by EU v pátek nepřijala žádný krok vedoucí k řešení krize. „Nevím, jestli se ministři budou schopni dohodnout na technice provedení, ale očekávám minimálně prohlášení o zastropování cen plynu. Pokud by nepřišlo, považoval bych to za hazardní chování některých států EU, ale i Evropské komise. Unie by tak neplnila své poslání. Není to problém, který se vysedí, musí se bojovat,“ vysvětluje Jahn, který se osobně zúčastnil vyjednávání v Bruselu a byl „lobbovat“ za české průmyslové zájmy.

