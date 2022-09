Ačkoliv zástupci z byznysu vyzývali vládu v minulém týdnu k rychlé reakci na energetickou krizi, která začíná tvrdě dopadat na české průmyslové podniky, spásné řešení podle mnoha z nich nepřišlo. Jedním z kritiků vládních kroků je i majitel dodavatelské firmy do automobilového průmyslu Isolit-Bravo a miliardář Kvido Štěpánek. Jeho firma na vládní podporu nedosáhne.

Na státní pomoci Štěpánkovi vadí především to, že je podle něj narýsovaná jen pro nevýkonné a liknavé firmy. Jednou z podmínek pro získání dotace je prokázat, že společnost byla mezi 1. únorem a 31. prosincem letošního roku v provozní ztrátě. Ty, které nejsou, budou mít na menší pomoc nárok jen v případě, že jejich náklady na energie letos prokazatelně narostly alespoň dvojnásobně.

Podporu Štěpánek přirovnává ke covidové pomoci vlády Andreje Babiše. „Ti, kteří minule dosáhli na podporu, tak na ni spoléhají zase, protože stát je naučil se na vládní kasu spolehnout. Je to jejich pojistka, ze státního rozpočtu se stala dojná kráva,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Část podnikatelů a svazů pomoc od vlády kritizuje s tím, že je nedostatečná. Jak se k tomu stavíte vy?

Naše firma na vládní pomoc nedosáhne. Podpora, která se na vládě rýsuje, je totiž určena pro liknavé, slabé a nevýkonné firmy. Když to nazvu slušně, tak se tvoří pro „polopodvodníky“. My ale ostrouháme, stejně jako při covidu. Tehdy se vykřikovalo, kolik pomoci se rozdalo, ale my jsme nedostali nic. Jako ředitel firmy jsem neměl žaludek na to, abych posílal lidi, ať se během největší špičky covidu hodí marod, a že jejich absenci v práci nám stát refunduje.

