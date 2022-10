Ve skladech rodinné firmy Health Academy, která přes e‑shop prodává prémiovou dětskou výživu, se nedávno zbavili plynového topení. Zálohy na plyn jim totiž stouply až na čtyřnásobek. „Nahradili jsme ho elektrickým vytápěním, a to zónovým. Celý sklad jsme rozdělili na části a topíme jen tam, kde je opravdu velký pohyb lidí, abychom zbytečně nevytápěli obrovskou halu,“ řekl v diskusi Hospodářských novin Michal Valent, spolumajitel Health Academy.

Diskuse se konala u příležitosti vyhlášení ocenění Nejlépe řízené firmy Česka (Czech Best Managed Companies 2022), což je titul, jejž každoročně uděluje poradenská společnost Deloitte ČR. Ústředním tématem diskuse byla otázka, jak se oceněné firmy vyrovnávají s energetickou krizí a nestabilitou, kterou přináší.

Například Health Academy má v Praze sklady o rozloze pěti tisíc m², takže vytápění je při současných prudce stoupajících cenách energií téma, jež vedení velmi řeší. V dalších provozech už nainstalovala tepelná čerpadla a solární panely na střechy.

Receptem jsou roboti. Nepotřebují teplo

Například v Zásilkovně, respektive její mateřské společnosti Packeta Group, za kterou v diskusi mluvil Milan Šmíd, marketingový ředitel a člen boardu, se podívali na všechna depa, která jsou z pohledu vytápění neefektivní, a nahradili je kvalitnějšími prostory. „Velký důraz také klademe na robotizaci. Otevřeli jsme teď nové depo s třídicími linkami, které obsluhují roboti. Tedy není tam nutné tolik topit,“ popsal příklady úspor Šmíd.

V S&K Label, která dodává obalové a kancelářské materiály, zase pracují s rekuperací tepla z tiskových strojů, instalují fotovoltaické elektrárny a snaží se koordinovat směny a práci z domova tak, aby museli topit a svítit co nejméně.

„Zvažujeme také, že zavedeme provoz na ranní, noční a víkendové směny, kdy jsou energie méně cenově náročné,“ zmínil v debatě Miroslav Vrba, výkonný ředitel S&K Label.

Nové cesty a postupy zůstanou i po krizi

Diskutující také porovnávali řízení rodinných firem a korporátů a zvažovali, který typ je v krizi odolnější. Moderátor a šéfredaktor HN Jaroslav Mašek nastínil představu, že řízení rodinné firmy se odehrává v dlouhodobějších obdobích, a když přijde krize, nedostane výpověď polovina zaměstnanců. Jednoduše proto, že rodinná společnost se neřídí na základě čtvrtletních KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti – pozn. red.).

„Je to hodně individuální. Když jsem pracoval v korporátu, plánovali jsme na mnohem delší bázi než teď. My jako rodinná firma nyní vytváříme roční plány. Velká část našeho obratu je totiž tažená e‑commerce, což je velmi specifický obor. V covidu rostl do výšin a teď naopak klesl,“ popsal svou zkušenost Michal Valent.

Miroslav Svoboda, country leader české pobočky Deloitte, poznamenal, že to, co je u rodinné firmy výhoda, se může jinde stát zase nevýhodou a vždy záleží na nastavení majitele.

„Akcionáři korporátu se určitě nehroutí v momentě, kdy dojdou peníze ve firmě. Ale majitel, jehož podnik je propojený s rodinným hospodařením, se hroutit sem tam může. Tedy v rodinné firmě může být občas situace vážnější než v korporátu,“ připomněl Svoboda. Dodal, že ovšem většina vlastníků rodinných firem, pokud už se rozhodne do rodinného podnikání pustit, je připravena přinést větší oběti než někdo, kdo má byznys čistě jako finanční investici.

„Firmy se také chovají velmi flexibilně. I v krizi přináší trh spoustu příležitostí. Stejně jako se v covidu nikdo nepoložil z toho, že lidi neseděli v kancelářích, i teď se jednoduše omezí spotřeba energie. A jelikož je energie drahá, některé postupy se nahradí méně náročnými,“ podotkl Svoboda.

Věří, že spousta nových postupů a cest, které podniky v krizi prošlapou, přetrvají i v momentě, kdy krize odezní a ceny klesnou. „Věřím tomu, že tohle je na celé krizi velmi pozitivní,“ je přesvědčen Svoboda. Ve skupině Packeta například během pandemie změnili způsob řízení a plánování strategie firmy. Plánují minimálně tři roky dopředu a na každý rok mají tři scénáře, které se odvíjejí podle aktuální situace na trhu.

„Někdy kormidlem zahneme doleva nebo doprava, ale jedeme stále stejnou cestou. Tedy nyní máme tři scénáře, které se odvíjí podle toho, jestli přijde znovu covid nebo jestli bude menší poptávka po e‑commerce,“ načrtl Milan Šmíd. E‑commerce totiž v minulých letech rostla o 20 procent, kdežto nyní je růst mnohem nižší, a snížil se tedy i objem zásilek Zásilkovny.

Nyní se Packeta výrazně zaměřuje na zahraničí a cítí už tlak velkých partnerů na ekologii a udržitelnost jejích služeb, jako například měření uhlíkové stopy nebo udržitelnější obaly.

Na různé scénáře se snaží připravit i v S&K Label. „Nechceme být zaskočení tím, že přijde krize. Chceme být připraveni na to, že po růstových letech přijde i pokles poptávky, je to otázka dvou až tří měsíců. Proto přicházíme s novými, alternativními produkty, které mohou v době ekonomických problémů zákazníkům pomoci. Například materiál, který má stejně dobré vlastnosti, ale tenčí vrstvu. Tedy ušetříte tuny materiálu a navíc je to ekologičtější řešení,“ vysvětlil Miroslav Vrba.

Partner debaty je Deloitte Private.