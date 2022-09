V trochu narychlo spíchnuté české reakci na růst cen energií, které se během konce prázdnin dostaly do astronomických výšin, něco chybělo. Ta chybějící část mozaiky, která by měla utvořit funkční, odpovědná a ufinancovatelná opatření státu, se jmenuje úspory.

Myšlenka, že se k úsporám „vrátíme pak“, není dobrá. Jednou z hlavních cest, jak přivést občany a firmy k úsporám, je totiž vysoká cena. Přitom opatření, která vlády vytváří, se snaží domácnosti či firmy ve větší či menší míře před tímto ochránit.

Bez podstatných úspor to přitom nepůjde. Evropa čelí mimo jiné převisu poptávky nad nabídkou za „přijatelnou cenu“. Zásadně zvýšit nabídku trvá, a tak cesta ven z krize vede přes snížení poptávky. V případě plynu, kde hrozí nedostatek komodity, je to otázka zajištění stabilních dodávek, u elektřiny „jen“ snížení ceny. Aby to fungovalo, podílet se na tom musí všichni, firmy, občané i instituce. A hlavně všechny státy napříč EU. Je proto dobře, že naše předsednictví se snaží získat podporu pro návrhy Evropské komise, které na úsporách staví.

