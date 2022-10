Neustálé rozpínání Prahy do Středočeského kraje je neudržitelné. Co do výstavby veškeré infrastruktury zatěžuje jednotlivé středočeské obce a zároveň vytváří obrovský každodenní nápor na dopravu v Praze i jejím okolí. Jsem zastáncem výstavby v rámci metropole a povolení vyšších výškových limitů, které by developerům pomohly uspokojit obří poptávku po bydlení a přispět ke snížení cen, říká v rozhovoru pro magazín REALITY Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Na průměrný nový byt by dnes Pražané vydělávali 17,3 roku. Tedy pokud by kromě toho neměli žádné jiné výdaje. Ukázal to červnový Index dostupnosti bydlení, který zpracovala společnost Central Group. Ve srovnání s Berlínem, Vídni či Varšavou je to zhruba dvojnásobek. Tam lidem stačí devět let.

Radikální navýšení nabídky, které by mohlo přinést zkrocení cen, je tedy nezbytné. V posledních zhruba pěti letech totiž pražský rezidenční trh zaznamenával trvale stoupající poptávku, která v roce 2021 a na počátku letošního prvního čtvrtletí dosahovala zcela extrémních hodnot. Naprostá většina developerů, kteří spustili prodeje bytů ze svých projektů, tak měla za pár dní, maximálně týdnů prázdné ceníky. A to i navzdory setrvale rostoucím cenám, jež se i v nejlevnějších částech Prahy letos koncem prázdnin vyšplhaly nad 120 tisíc za metr čtvereční.

Jak je patrné ze zářijového průzkumu veřejného mínění realizovaného mezi tisícovkou respondentů prostřednictvím Instant Research agentury Ipsos, nedostatek bytů a vysoké ceny bydlení trápí více než polovinu Pražanů (53 procent). Jako druhý největší problém pak lidé uvádějí dopravu a parkování (36 procent). Otázka bezpečnosti (čtyři procenta) a školství (tři procenta) se ocitá až na chvostu.

O novém bydlení v Praze se na nejrůznějších fórech diskutuje už řadu let. A argumenty, které zvyšující se ceny bytů z developerské výstavby provázejí, jsou už roky stejné – nedostatečná nabídka způsobená dlouhými povolovacími procesy, odpor vůči nové výstavbě a památková ochrana domů, které si ji ne vždy zaslouží.

Přinese současná krize nějakou změnu?