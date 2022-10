Nejdřív covid a problémy v globálních dodavatelských řetězcích, poté zase rekordní inflace v USA a vyhlídky na recesi. Amazon to v posledních dvou letech neměl lehké. Rostoucí ceny nutí zákazníky šetřit, a letos tak globálnímu internetovému obchodu založenému Jeffem Bezosem už dvakrát po sobě meziročně klesly čtvrtletní tržby z e-commerce. Přesto jeho poslední výsledky investory spíše těší. Na rozdíl od menších firem se totiž americký technologický obr může opřít o svoji „zlatou divizi“ Amazon Web Services (AWS). Ta klientům nabízí cloud computing – zjednodušeně řečeno služby či programy dostupné prostřednictvím internetu namísto vlastních serverů.

Význam cloudového byznysu AWS v hospodaření Amazonu v posledních letech roste. Zatímco online prodeje nyní o jednotky procent klesají, tržby AWS stoupají třicetiprocentním tempem. Na celkových tržbách se sice podílí jen z malé části, díky vysokým maržím ale přináší vůbec největší podíl provozního zisku. V minulém roce to byly téměř celé tři čtvrtiny – 18,5 miliardy dolarů z celkových 25 miliard.

Amazon proto oblast cloudu posiluje. Ve zbytku roku se hodlá zaměřit primárně na investice do jeho infrastruktury na úkor logistiky pro e-commerce. Investice přitom plánuje i v Česku, kde má pobočku a hodlá zde spustit novou „lokální zónu“ pro zrychlení služeb tuzemským firmám. O těchto plánech i rozdílu mezi českým a západním cloudovým trhem HN hovořily s Przemkem Szudarem, šéfem AWS pro střední a východní Evropu.

HN: Co je to vlastně cloud? Čím je tato technologie specifická?

V cloud computingu jsou IT zdroje poskytovány zákazníkům prostřednictvím internetu. Dodáváme je na vyžádání, což znamená, že si nemusíte vysokou kapacitu udržovat a platit neustále, když ji potřebujete jenom občas. Díky cloudu máte cenu pay-as-you-go, zákazníkům tedy vždy účtujeme poplatky podle skutečné spotřeby služeb. Je to skoro stejné, jako když si zákazník doma zapne světlo a platí za něj jen do té doby, než ho zase vypne.

