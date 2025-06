Známé burzovní pořekadlo „Sell in May and Go Away“ (prodej v květnu a běž pryč) nabádá k vybrání zisků před létem, během kterého má americký index S&P 500 podle dlouhodobých statistik průměrně nižší výkonnost než v podzimních a zimních měsících. Letos to může platit nejen kvůli historické sezonnosti. Důvodem je varování nejvlivnější americké banky JPMorgan Chase. Podle scénáře, který představil její výzkumný tým, se může květnový optimismus brzy vypařit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co se má stát podle negativního scénáře JPMorgan.

Proč může optimismus z akciových trhů zmizet.

Jaké akcie banka preferuje namísto amerických.