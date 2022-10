Takovou vlnu kritiky vláda Petra Fialy (ODS) za žádný zákon ještě neschytala. Úpravy zákoníku práce připravené pod taktovkou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nenašly mnoho zastánců. Vedle podnikatelů, u nichž se nespokojenost očekávala, zaznívá leckdy ještě ostřejší kritika od ministerstev a státních organizací.

V právě ukončeném připomínkovém řízení nejčastěji zaznívají na adresu návrhu slova jako absurdní, byrokratický nebo administrativně náročný. A i když Jurečkův úřad tvrdí, že změna nemá dopady na veřejné rozpočty, ostatní to vidí jinak: podle nich vyjdou změny stát i firmy draho a většinu pracovišť zcela ochromí.

Novela zákoníku práce zavádí například to, že pečující o dítě do 15 let nebo těhotné zaměstnankyně budou mít právo na práci z domova, za home office by měl také nově zaměstnavatel hradit zaměstnanci náklady, podle návrhu 2,80 koruny za hodinu.

Dohody o provedení práce chce zase přiblížit pracovnímu úvazku: zaměstnavatelé budou nově muset písemně rozvrhovat týdenní pracovní dobu. Zároveň „dohodářům“ zavádí třeba i nárok na dovolenou.

