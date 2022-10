Vláda musí zvyšovat deficit za letošek a připravovaný rozpočet na příští rok ukazuje, že lépe nebude. Snaha nenechat energetickou krizi s extrémními cenami plynu i elektřiny dopadnout na domácnosti a firmy plnou vahou povede zákonitě k ohromným výdajům. A Fialův kabinet to stejně schytává zleva zprava za to, že pomoc je nedostatečná. Snahu zalepit alespoň zčásti díru v rozpočtu mimořádným zdaněním bank a energetik vnímá část voličů jako zmatenou a nedostatečnou, druhá zase jako pošlapání pravicových principů, které navíc sahá do peněženek těch zodpovědných, kteří do akcií ČEZ či velkých bankovních domů investovali.

Samotné zdanění „mimořádných“ či „válečných“ zisků energetik spolu se zastropováním ceny elektřiny (a tedy „zabavením“ všeho nad stropem) má vynést 100 miliard korun, ale je to stále holub na střeše. Už proto, že zákon, který ho má zajistit, ještě neexistuje. A to vedlo obvykle velmi uměřený Výbor pro rozpočtové prognózy k tomu, aby proti takovému stylu tvorby rozpočtu zaprotestoval.

Ať se rozpočet složí jakkoli, bude se veřejnost děsit stamiliardových deficitů. Jen během tohoto volebního období může hora dluhů narůst o stěží představitelný bilion korun. Za čtyři roky tak státní dluh nominálně naroste o sumu, která v roce 2009 tvořila celý státní dluh Česka, a tehdy to vyvolalo poprask.

Vznikla tak třaskavá směs, která má potenciál trhy znervóznit. Roznětkou by mohla být zpráva některé z významných ratingových agentur. A stal se přitom pravý opak.

