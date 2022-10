Klaus Zellmer váží slova. Nechce vykřikovat do světa objemy aut, které by Škoda Auto pod jeho novým vedením měla prodávat. Neprozrazuje, jaký osud čeká oblíbené škodovácké modely se spalovacím motorem, a také je opatrný, když přijde řeč na stále klesající čínský trh či otázky, které visí nad byznysem Škody v Rusku. Do vedení automobilky nenastoupil v jednoduchém období. Přesto německý topmanažer, který více než dvacet let pracoval pro Porsche a pět let vedl značku na americkém trhu, věří, že Škoda má před sebou skvělou budoucnost, a v prvním velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny popisuje, jak by chtěl image automobilky změnit.

HN: Potkáváme se poté, co jste vystupoval na česko-německém ekonomickém fóru, po kterém následovala debata s premiérem Petrem Fialou. Jak postupují jednání o gigafactory, v níž se mají vyrábět baterie pro elektromobily?

Za Škodu bychom o její výstavbu v Česku velice stáli. Výchozí pozice pro to, aby se tak uskutečnilo, je velmi dobrá, ale jsou tu i jiné země ve střední Evropě, které usilují o to samé. Můžeme si tedy za automobilku přát sebevíc, nakonec vyhrají fakta nad pocity. Jestli je tu vhodný pozemek s dostatečnými zdroji všeho, co je potřeba, funkční dopravní spojení, kvalifikovaný personál, zdroj zelené elektřiny, jestli stát nabídne koncernu adekvátní pobídky. Rozhodnutí koncern finalizuje, mělo by padnout do konce tohoto roku.

