Apple se chystá na těžkou zimu. Nejbohatší firma na světě tento týden oznámila zdražení většiny svých služeb o 11 až 43 procent a k tomu našla další zdroj financí, který zároveň uškodí Facebooku.

Téma zdražování služeb ve chvíli, kdy se uživatelé snaží šetřit a hrozí, že nebudou kupovat tolik nových zařízení, je nepříjemné, ale logické. Veřejně obchodovatelné firmy v USA se ze zákona musí chovat jako … v zájmu svých akcionářů a to znamená vydělávat, ideálně za každou cenu.

Apple nejvíce zdraží službu, kterou nabízel dlouhodobě „pod cenou“. Apple TV+ sice množstvím obsahu nemůže konkurovat Netflixu nebo Disney+, ale stát bude stejně – 199 korun měsíčně místo dosavadních 139 korun. Apple nepotřebuje tak velkou knihovnu filmů a seriálů – stačí mu hity jako Ted Lasso (třetí a závěrečná řada by už měly být natočené) a miliarda fanoušků. A hlavně je tu Apple One – výhodnější „předplatné předplatných“, které zahrnuje Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade a iCloud+. I když cena pro jednotlivce vzrostla o 19 a pro rodiny o 15 procent, není 450 korun měsíčně „za všechno“ pro až šest členů jedné domácnosti nic strašného.

Apple navíc jen následuje trend – úspory a zdražování kombinuje i Google, který zvedá ceny přístupu k YouTube bez reklam a plánuje omezit funkce dostupné neplatícím uživatelům. Apple se u Googlu inspiruje i tlakem na příjmy z reklamy, to je poslední rok velké téma, které Apple nyní posílil spuštěním nového formátu reklam v Apple Storu – a zapomíná na veškerou zodpovědnost vůči svým zákazníkům. Vlnu kritiky vzbudily zejména reklamy na aplikace s hazardními hrami a sázkami a online kasina bez ohledu na to, co uživatel vyhledává. Peníze nesmrdí a Apple kromě poplatků za zobrazení reklamy dostane 30 procent z peněz, které hráči v online kasinech protočí.

Apple chce navíc vydělávat i na cizí reklamě a zavádí novou „daň“ – bude chtít svých 30 procent za platby v aplikacích, které slouží ke zvyšování dosahu příspěvků na sociálních sítích. To se přímo dotýká společnosti Meta s Facebookem a Instagramem, ale i TikToku a Twitteru, pro který by ztráta výrazného procenta příjmů byla nepříjemná, na rozdíl od Facebooku nemá obří zisky. Ve hře jsou stovky milionů dolarů a zdá se, že si to Facebook ani ostatní nebudou chtít nechat líbit.

Poplatky za transakce bude Apple chtít také v případě prodeje/nákupu NFT prostřednictvím svých zařízení, i když vzhledem k ochlazení tohoto trhu přibližně o 90 procent nebude mít toto nové pravidlo takový zásah jako zpoplatnění nákupu reklamy v aplikacích sociálních sítí.

Apple už několik let čelí žalobám a vyšetřování ze zneužívání své obchodní pozice, nejspíše budou následovat další a u těch stávajících získaly žalující strany novou munici.

Abychom ale nemluvili o Applu jen špatně, můžeme přidat pozitivnější zprávy. Apple se chystá i v Evropě investovat do obnovitelných zdrojů energie. Chce vyvážit emise skleníkových plynů, které vznikají při nabíjení iPhonů a iPadů. V Evropě to znamená vybudování nových solárních a větrných elektráren s kapacitami od 30 do 300 megawattů a celkovou produkcí 3000 gigawatthodin elektrické energie. Apple už také potvrdil, že se podřídí povinnosti nabízet telefony s napájecím konektorem USB-C. „Nemáme jinou možnost, budeme dodržovat platné lokální zákony,“ uvedl na konferenci WSJ Tech Live Greg Joswiak, marketingový viceprezident Applu.

Android 13 se dostává na první telefony. Bez velké slávy začal Samsung tento týden distribuovat aktualizaci na Android 13 s uživatelským prostředím One UI 5 na modely z řady Galaxy S22. Platí to i v Česku. Do konce letošního roku ale aktuální verzi Androidu dostanou pouze „vlajkové lodi“ uvedené na trh během posledních 10 měsíců, levnější modely mohou čekat na upgrade i půl roku. Výrobci Androidů zavedli delší softwarovou podporu, až pět let u Samsungu, ale Apple a Google jsou stále jediní, kdo umí vydat aktualizaci pro všechna podporovaná zařízení během jediného dne.

Spotify se i proti nefér konkurenci od Applu daří – firma hlásí 195 milionů platících zákazníků a 273 milionů těch, kteří využívají bezplatnou verzi s reklamou, celkem tak firma oslovuje téměř půl miliardy lidí. Firma ale už druhý rok marně slibuje zavedení vyšší kvality zvuku pod značkou Spotify HiFi, firma má také potíže s podcasty. Spotify nedávno propouštělo ve své podcastové divizi Gimlet and Parcast, když zrušilo jedenáct pořadů, které neměly očekávanou sledovanost. Pokud ale jde o mluvené slovo, na to nepotřebujete Spotify, můžete si ho užít na HN.cz u všech článků.