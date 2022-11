Stojí prakticky za každým převodem peněz mezi bankami. Digitalizací se snaží omezit cesty zákazníků na pobočky a pracuje na tom, aby ukázala světu vyspělost českých technologií nejen v bankovnictví. Pražská společnost Trask pod vedením Pavla Rieggera chce zvýšit firemní sebevědomí a konkurovat dodavatelům softwaru v zahraničí. Výkonný ředitel Riegger je moc dobře zná. Díky zkušenostem z amerických společností jako Goldman Sachs nebo EY, odkud před více než rokem přišel do vedení Trasku, dostal za úkol expanzi do zahraničí.

„Někdy máme zbytečný ostych. Máme co nabídnout nejen lidem v IT, ale i těm v byznysu. Jelikož jsem pro zahraniční firmy dělal, tak vím, že kvalita našich lidí je srovnatelná, ne-li lepší,“ říká v rozhovoru pro HN Riegger.

HN: Co když za vámi přijde firma s tím, že chce digitalizovat, ale nemá přesnou představu, jak to udělat?

Je to krásné. Když se dostaneme k tak obecné poptávce, přijde s ní i spousta možností. Nejdřív musíme zjistit, co si zadavatelé představují pod slovem digitalizace. Pak se společně dopracujeme k tomu, co by mohlo být součástí naší dodávky. Oni nejlépe znají své klienty a mají vlastní strategii. My jim pomůžeme najít cestu a technologie, které by mohli k jejímu naplnění použít.