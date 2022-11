Sotva poslanci stihli v pátek odkývat šedesátiprocentní daň z nadměrných zisků energetických firem či bank, už ministerstvo průmyslu poslalo ke schválení další návrh, který má také přinést výrazné peníze na boj s energetickou krizí. Tentokrát se nejedná o daň z neočekávaných zisků (windfall tax), ale o takzvaný odvod z mimořádných příjmů. Ten umožňuje státu sebrat výrobcům elektřiny tržby nad určitou hranicí.

Podobnost terminologie mnohé zmátla. Po vyjasnění pojmů však obě opatření vzbudila značné rozhořčení. A to i proto, že na připomínky k novému odvodu měly dotčené instituce jen tři dny, z toho dva víkendové. Plus vznikl boj o to, zda se jedná o daň, či o cenovou regulaci.