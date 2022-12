Bylo to pro obyvatele pohoří dělících dvě nové republiky, Česko a Slovensko, období, na které jen tak nezapomenou. Po rozpadu společného státu 1. ledna 1993 se nejen na hraničních přechodech, ale i na mnohých horských cestách, objevili policisté a celníci. A Moravskoslezské Beskydy, Javorníky i Bílé Karpaty se najednou zdály mnohem užší. Pohybovat se volně po obou stranách hor bylo obtížnější, problémy dostat se k sousedům měli mnozí chataři i turisté.

Stálá kontrola byla po rozdělení federace i na jediné přístupové cestě, která vedla do lyžařského střediska Kasárne v Javorníkách. Zdejší areál ve výšce 1000 metrů nad mořem připadl Slovensku, ale silnice se sem vinula jen z moravské strany, z Velkých Karlovic. Chaty tady patřily a dodnes patří většinou českým občanům a i turisté sem tehdy cestovali většinou z Česka. „Přijížděly třeba děti na lyžařské kurzy, ale byly ještě malé na to, aby měly svůj občanský průkaz. Policisté nám je proto nechtěli pouštět přes hranici. Museli jsme trvat na tom, aby měly vyřízené pasy,“ vzpomíná dnešní jednatel společnosti Real Plus, která vlastní místní penzion Javorník, Daniel Lysík.