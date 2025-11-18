Po letech pandemie a energetické krize čelí vyspělé ekonomiky rostoucím tlakům na veřejné rozpočty. Česko se vydalo cestou konsolidace. Strukturální deficit veřejných financí se snížil pod dvě procenta HDP, v roce 2026 by měl poklesnout na 1,75 procenta HDP (do r. 2028 na jedno procento). Podmiňovací způsob je namístě. Česká ekonomika roste tempem kolem svého potenciálu (2–2,5 procenta ročně), bez nutnosti expanzivní fiskální politiky. Nadměrné utrácení v době ekonomického růstu rozpočtový polštář na krizi nevytváří, ale každý rok jej ztenčuje.
