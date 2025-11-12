Dlouhé chvíle napětí následované dlouhými týdny zklamání. Touto literární parafrází by se dal nazvat poslední vývoj kolem státního rozpočtu, jednoho z nejdůležitějších zákonů země. Vláda v demisi s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou se stala historicky prvním kabinetem, který se rozhodl dělat rozpočtové obstrukce. K finální dohodě, a tedy i k odeslání rozpočtu nové sněmovně tak došlo skoro v půlce listopadu.
Sněmovna na rozpočtu bezpochyby nenechá nit suchou. Už nyní se Andrej Babiš, Karel Havlíček, Aleš Juchelka a další představitelé nové vládní koalice předhánějí v tom, aby veřejnosti sdělili, co všechno je na něm špatně a co se musí předělat.
Co se dočtete dál
- Jak rozhodla končící vláda o rozpočtu?
- Co přinesl ministr financí Zbyněk Stanjura?
- Jaká očekávání se pojí s novým kabinetem?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.