Nová reportovací povinnost Evropské unie týkající se environmentální a sociální udržitelnosti a dobré správy firem asi žádného majitele české firmy nenadchne. Kdo by měl rád regulace a reportování, že ano. Tato povinnost se bude do roku 2026 (pro fiskální rok 2025) týkat všech firem nad 250 zaměstnanců a do roku 2027 i kotovaných malých a středních firem. Je to tzv. ESG agenda, kde zkratka pochází z anglického environment, social a governance. Cílem nemá být reportování pro reportování. Cílem je snaha zajistit, aby jednoho dne firmy opravdu udržitelné byly. Nejen proto, že to je dobré pro planetu, ale také pro samotný byznys.

Firma, která je udržitelná ve třech zmiňovaných oblastech, bude také více odolná jako taková. Bude schopna nacházet nové tržní příležitosti, přitáhnout talent, mít lepší vztahy s dodavateli a zaměstnanci a zajistit si výhodnější financování.

Z tohoto pohledu je škoda, že se majitelé českých firem začnou udržitelnosti ve větším měřítku věnovat teprve nyní, pod tlakem hrozící regulace. Být udržitelný je dobré pro byznys bez ohledu na nařízení z Bruselu.