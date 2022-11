Je to pozoruhodné. Podle akcentů v médiích, jakož i dle debat na sociálních sítích a v hospodách to vypadá, že v Česku probíhá matka všech krizí. Válka, inflace, ceny energií, prostě armagedon. Opozice navíc obraz totálního rozvratu marketingově posiluje, jak může. A jak na to reagují politické preference? Prakticky nijak. Volby by nyní dopadly skoro stejně jako před rokem. Podle průzkumu Kantaru by vládní strany získaly 48 procent, podle Medianu 41 procent. Babišovo ANO by podle Kantaru šlo proti volbám lehce dolů, podle Medianu mírně nahoru. Zprůměrováno z toho vychází až betonová stabilita. Co za touto záhadou stability v turbulentní době je?

Důvody jsou v zásadě tři. První je objektivní, druhý lokálně exotický a až třetí má co do činění s tím, co dělá, nebo spíše nedělá Fialova vláda. Právě třetí důvod je ale nejzajímavější, takže se mu budeme věnovat na největší ploše. Ale postupně.