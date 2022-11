Měli důvod být naštvaní. A třeba se i dopustit toho, že udělají předčasné závěry. Přesto Poláci v úterý večer, když se dozvěděli, že na jejich území dopadla raketa a usmrtila dva nevinné polské občany, zachovali klid. A místo požadování okamžité reakce NATO počkali na prošetření tragické události do dalšího dne. I tak popisuje dramatické okamžiky z tohoto týdne český velvyslanec v NATO Jakub Landovský.

„Ze začátku jsme ani my nevěděli vůbec nic. Pracovalo se s různými variantami. Průzkum trosek, elektronické záznamy z radarů,“ vyjmenovává Landovský první střípky informací, z kterých se Poláci snažili zjistit, co se v úterý večer vlastně stalo. „S mým polským kolegou se známe poměrně dlouho, byl se mnou, když jsem musel zpravovat Severoatlantickou radu o případu Vrbětice, kde také zahynuli dva občané. Je to moment, kdy se člověk nevyhne určitým emocím. Ale tentokrát to probíhalo v klidné a uvážlivé atmosféře. Polákům opravdu šlo o to, aby to vyšetřili důkladně,“ dodává Landovský.

Záhy pak podle něho začalo být zřejmé, že byť jde o vážnou situaci, nejspíš to nebude důvodem k aktivaci takzvaného článku 4, který říká, že v případě, že bude ohrožena bezpečnost, celistvost nebo politická nezávislost kterékoliv členské země, bude aliance společně konzultovat situaci a možné varianty řešení.