Doby, kdy nezletilí potají kouřili cigarety na školních záchodcích, jsou pryč. Místo toho se jim do rukou teď stále častěji dostávají povzbuzovací látky, na kterých sice mohou být také závislí, ale lze si je naprosto legálně koupit. Například nikotinové sáčky, které mohou užívat téměř nepozorovaně klidně i během hodiny. Alternativy cigaret patří společně s energetickými nápoji nebo kratomem, jenž se může chovat jako káva nebo opiát, mezi hlavní látky, které učitelé u dětí v posledních měsících nacházejí. Politici už proto pracují na způsobech, jak k nim dětem omezit přístup.

S užíváním zmíněných návykových látek se učitelé a ředitelé setkávají jak na středních, tak i na základních školách. „Je to opravdu velký problém. Řešíme to s dalšími řediteli,“ říká Luboš Zajíc, předseda Asociace základních škol, který je také ředitelem Základní školy Pečky. A dodává, že řešení by mělo přijít co nejdříve. „Vzhledem k tomu, že jsou to návykové látky, je to skutečně nebezpečná záležitost.“ Sáčky nebo „energeťáky“ lákají děti i proto, že se prodávají v mnoha příchutích a líbivých obalech.