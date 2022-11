Mít dost informací je základem úspěchu. A dvojnásob to platí o elektromobilech, kolem kterých se pořád tvoří dost mýtů. Vydavatelství Economia proto spouští ve spolupráci se společností LEEF Technologies portál, který má ambici stát se prvním místem na webu, kam zamíří všichni zájemci o elektromobilitu a kde se dozvědí jak praktické informace, tak nejdůležitější aktuality ze světa bezemisních aut.

Portál navazuje na akci Forum elektromobilita, největší tuzemskou konferenci zaměřenou na čistou mobilitu. Ta se letos uskutečnila již popáté. „Web, který by byl nejužitečnějším místem, kam stojí za to zamířit, když se chcete dozvědět to nejpodstatnější ze světa elektromobility, jsme plánovali poměrně dlouho. I díky pravidelnému pořádání konference vidíme, že tu je velký zájem ze strany partnerů, provozovatelů či firem, které v tomto oboru podnikají. Zkrátka že tu takový komplexní portál s relevantními a pravidelnými informacemi skutečně chyběl,“ říká Martin Cmíral, ředitel LEEF Technologies.

Portál cílí na několik čtenářských skupin. Chce přinášet nejdůležitější informace individuálním zájemcům o pořízení elektroauta a publikuje podrobný návod, jak se stát elektromobilistou i jak vyřešit dobíjení a vybrat co nejvhodnější vůz z podrobného a pravidelně aktualizovaného katalogu elektrických modelů na českém trhu. Na webu si lze snadno vypočítat reálné náklady na provoz auta. Další cílovou skupinou jsou provozovatelé fleetů, které zajímají pokročilá technická témata, řeší regulace a podporu a samozřejmě daleko komplexnější dobíjecí řešení i správu vozového parku.

Portál se chce také hlouběji věnovat aktuálním tématům a novinkám, které v souvislosti s přechodem na elektromobilitu plánuje státní správa, a také sleduje, jak se mění legislativa, jaké dotace je možné aktuálně čerpat a co plánují poskytovatelé veškerých služeb elektromobility či energetické firmy. Pro majitele elektroaut je tu i mapa dobíjecích stanic.

Relevantnost pravidelně publikovaného nového obsahu garantuje Aktuálně.cz. „Dlouhodobě zpracováváme jak důležitá zpravodajská témata, tak rozhovory, reportáže či cestopisy. Chceme o budoucnosti elektrifikované automobilové dopravy psát čtivě, ale objektivně. A těší nás především to, že web má ambici se nadále vylepšovat a přinášet ještě lepší funkce, například podrobné porovnání elektromobilů podle různorodých parametrů. Vylepšíme také kalkulačku provozních nákladů. Věříme, že tyto nástroje naši čtenáři ocení,“ dodává Eva Srpová, vedoucí automobilové rubriky na Aktuálně.cz.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.