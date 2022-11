Miroslav Holan vede v českém zastoupení Škody Auto tým, který má na starosti rozvoj strategie a obchodní sítě. Jedním z hlavních témat, kterým se teď věnuje, je proměna autosalonů a servisů v souvislosti s elektromobilitou. Že by tuzemští dealeři kvůli investicím do energetické soběstačnosti měli zkrachovat a končit, rezolutně odmítá. „S nikým takovým jsem nemluvil, dealeři elektromobilitu celkově berou jako výzvu,“ říká.

Jak bude vypadat automobilové dealerství za deset dvacet let? Úplně jinak než dnes?

Myslím, že ne, funkčnost bude stejná. Pořád budeme mít na jednom konci zákazníka a na druhém nás jako výrobce. Budou se ale zdokonalovat veškeré technologie, které budeme využívat, a budou přicházet modernější elektromobily. Především se však změní fungování showroomů, cílem je, aby se staly energeticky soběstačnými. Zkrátka aby si vyprodukovaly energii pro servis a obslužnost elektroaut a snížily náklady pro nákup elektrické energie. Chceme, aby energie, kterou využíváme, byla zelená, ekologická. A k tomu vede několik cest. S pilotním projektem jsme přišli už před čtyřmi lety, kdy jsme ve spolupráci s partnerem nainstalovali u showroomu na pražské Podbabě poprvé bateriové úložiště sestavené z použitých baterií elektromobilů. To si ukládá energii na chvíle, kdy dojde k náhlým špičkám v odběru elektřiny. Díky tomu není potřeba tak extrémní příkon, za nějž se energetickým firmám platí velmi vysoké částky. To velmi pomohlo a výrazně to snížilo náklady a návratnost technologie.

Jaké jsou další způsoby, jak využívat zelenou energii, aniž by si ji firma musela pouze nakupovat?

Tam, kde to dává smysl, se instaluje fotovoltaika. V síti a u našich zákazníků máme dokonce projekty s napojením na nedaleké vodní elektrárny. Způsobů je ale samozřejmě víc, vždy bude záležet na konkrétním případu, na možnostech jednotlivých subjektů. Aktuálně jsme už u osmi projektů v procesu realizace a dalších minimálně dvacet máme v přípravné fázi. Velmi dlouho totiž trvá příprava dokumentace, schvalování ze strany úřadů a distribuce. Kdyby se to mohlo nějak zjednodušit, pomohlo by nám to.

Na kterých českých dealerstvích nebo servisech už jsou například instalované solární panely nebo se využívá ekologičtější energie pro provoz a nabíjení elektroaut?

Asi nejdál je v tomto ohledu velký pražský dealer Auto Jarov, který má velmi rozsáhlou fotovoltaickou elektrárnu a v blízké době chce instalovat panely také různě po stěnách budovy, ne pouze na střeše. Je tu v provozu také rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Ale abychom nemluvili jen o Praze, dalším vizionářským projektem je například dealerství Autostyl v Trutnově, které kombinuje fotovoltaiku, bateriové úložiště a malou vodní elektrárnu.

Jakou máte zpětnou vazbu od dealerů, když s nimi jednáte o nutnosti investovat do elektromobility? Nekritizují vysoké náklady se zatím nejasnou návratností?

Řekl bych, že se přístup v posledních dvou letech dost změnil. S desítkami z nich nyní aktivně spolupracujeme na projektech, které povedou k energetické udržitelnosti. Ostatně plánem je být v roce 2050 zcela uhlíkově neutrální firmou, tedy včetně dealerů a servisů. Chápeme ale, že přístup k ESG (Environmental, Social and Corporate Governance, souhrnně udržitelné investice a společenská odpovědnost – pozn. red.) bude nutné řešit plošně u všech dealerů. Připravujeme jednotnou metodiku pro toto téma, tak aby mohli dodávat automobily do velkých fleetů, například bank či českých poboček nadnárodních společností, kde je elektromobilita a udržitelnost důležité téma.

Takže nikdo z nich zatím neřekl, že raději skončí, že je pro něj transformace, která dealerství čeká, příliš náročná nebo nákladná?

V síti máme 176 dealerů, servisních partnerů je dohromady 225 a celkem jde o 148 právních subjektů. Zrovna před nedávnem jsme měli konferenci, kde byli téměř všichni, a aktuálně nemáme informace o tom, že by se některý z dealerů rozhodl tuto transformaci nerealizovat. Jednáme ale s každým adresně a jsme připraveni jim v transformaci pomoct. V následujících dvou letech bychom rádi, aby naši smluvní dealeři znali svou uhlíkovou stopu a následně měli certifikaci s jasným cílem uhlíkové neutrality.

Miroslav Holan (45) vedoucí rozvoje obchodu a strategie, Škoda Auto ČR

Od roku 2015 do roku 2020 byl vedoucím rozvoje dealerské sítě ve Škoda Auto ČR. Dříve pracoval v GE Money jako manažer v oblasti prodeje, později v Erste Group byl obchodním ředitelem sAutoleasing ve finanční firmě Leasing České spořitelny. Vystudoval konstrukci motorových vozidel na strojní fakultě na Technické univerzitě v Liberci a také ekonomii a veřejnou správu na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Je ženatý a je otcem tří dětí. Má rád auta, motorky, lyžování a cyklistiku.

Co přesně už dnes musí prodejci udělat, aby se na výraznější nástup elektromobility připravili?

Každý dealer má už dva roky dle standardu minimálně jednu instalovanou veřejnou nabíječku, obvykle ve formě wallboxu či stojanu, a další mají neveřejné v showroomu, servisu a také postupně budují ty veřejné před prodejnou. My to vnímáme tak, že je nejdříve potřeba mít v Česku skutečně hustou a funkční dobíjecí infrastrukturu, protože pak se elektromobilů začne prodávat více. Lidé potřebují vidět, že je nečekají omezení. Škoda Auto se na výstavbě sítě aktivně podílí. Veřejné nabíječky provozuje přímo dealer a my máme platformu Powerpass pro fyzické osoby a pro firmy podporované řešení Chargee, které je také agregátorem míst veřejného nabíjení a poskytuje nabíjecí službu koncovým zákazníkům. V Česku už je dnes celkem přes 3600 nabíjecích bodů, z toho více než 300 patří našim partnerům. Někteří progresivní dealeři staví i vlastní, výkonnější stanice, protože věří, že dnes sice nemusí být návratnost tak rychlá, ale velmi brzy se to změní.

Je provoz elektrodobíječek pro prodejce zatím zcela ztrátový? I samotná instalace dobíječky s výkonem do 50 kW údajně vyjde na statisíce.

Je to především služba zákazníkovi, hlavní motivací nyní není, aby konkrétní nabíječka vytvářela velké zisky. Některé jsou méně a jiné více výnosné, smysl to dává jako celek, abychom nabídli zákazníkům komplexní ekosystém. Jak jsem už řekl, chceme připravit infrastrukturu v rámci dealerské sítě a také v rámci celého Česka, protože čím víc dobíječek tu bude, tím méně bariér pro koupi elektroaut zůstane, takže se tato investice do infrastruktury naopak rychleji vrátí. A navíc, na svých vlastních stojanech nebo wallboxech si budou dobíjet své vlastní vozy nebo vozy zákazníků, takže to dává smysl i z hlediska zmíněného ekosystému služeb.

Elektroauta mají méně komponent, a jsou tedy méně nákladná na servis. Znamená to, že v budoucnu bude dealerství a servisů méně, přestože elektromobilů bude naopak víc?

Ne, stále je bude potřeba servisovat, byť možná servisních úkonů ubude. S větší digitalizací samotného prodeje bude prodejní proces možná víc elektronický, ale servisní síť bude potřeba zachovat. Pro Škodu Auto bude dealer stále ten styčný a důležitý bod, kde bude probíhat předávka. Dealer se v budoucnu bude také více specializovat na jiné, nadstavbové služby, které budou přinášet další zisk.

O jakých službách konkrétně mluvíte?

Různé služby spojené s provozem elektroaut a digitální produkty, nabíjecí platformy, ale i připravenost na elektromobilitu v domácnosti nebo ve firmách, dealeři budou schopni vypracovat kompletní řešení pro nabíjení elektrovozů využívající například také fotovoltaiku. Jde o již zmíněný ekosystém elektromobility. Do budoucna věříme, že vzniknou dobíjecí huby před dealerstvími, které budou také ziskové a také se zde bude více prodávat různé příslušenství k vozu. I to je tedy součást té velké transformace. Doposud byl hlavním zdrojem příjmů prodej nebo servis auta, do budoucna se portfolio nabízených služeb změní a bude se navyšovat.

