Až se Vision 7S objeví ve výrobě, bude to největší model v nabídce Škody. Na délku má už jako koncept lehce přes pět metrů, na šířku 1,94 metru a na výšku skoro 1,9 metru. Rozvor o délce bezmála 3,1 metru je pak už jen třešničkou na dortu. Je to velké SUV ještě úplně ne amerického střihu, ale rozhodně toho evropského. Vždyť téměř dorostlo třeba takového mastodonta, jakým je Audi Q7.

Netrpěliví zájemci si každopádně na produkční verzi musí ještě čtyři roky počkat. Teprve pak začne velké SUV vyjíždět z továren mladoboleslavské automobilky. Bude to třetí a zatím poslední z nedávno oznámených elektromobilů značky, který má přispět k tomu, že do roku 2030 bude mít více než 70 procent prodaných aut Škody v Evropě plně elektrický pohon. Připomeňme, že dalšími dvěma modely jsou kompaktní SUV a dostupnější elektroauto do města.

Nový designový jazyk

Ačkoliv je ale koncept Vision 7S plně pojízdný, pohon není tím nejdůležitějším. Vždyť elektromobil už dnes ani v nabídce Škody není ničím výjimečným. „Hlavním poselstvím auta je ukázat nový designový jazyk, nový ovládací koncept v interiéru a velký vnitřní prostor,“ vysvětluje interiérový designér Lukáš Vaněk v přístavu Puerto Banús na jihu Španělska, kam Škoda svůj koncept z Česka přesunula, aby se v něm novináři z celého světa mohli svézt.

Všude kolem stojí luxusní jachty a supersporty věhlasných značek, přesto tam pětimetrové SUV svým způsobem zapadá. Také je to nejdražší koncept Škody v historii, přišel na nízké jednotky milionů eur, tedy několik desítek milionů korun. Od schválení až po hotový vůz trvala jeho příprava asi rok, o trochu déle než u některých dřívějších koncepčních aut s okřídleným šípem. Stojí za tím mimo jiné i fakt, že Vision 7S je prvním modelem značky v designovém jazyce Modern Solid.

Ten sice navazuje na někdejší pojetí aut z Mladé Boleslavi, zároveň ale staví na úplně nových prvcích. Mezi ty nejvýraznější patří světla vpředu i vzadu ve tvaru písmene „T“. Téměř kultovní „céčko“, které se v zadních světlometech nových škodovek objevuje bezmála čtvrt století, se tak brzy nejspíše stane minulostí. Automobilka by novým stylem ráda oslovila více zákazníků, zároveň jím také zdůrazňuje elektrický pohon v útrobách. Úplně nové je i logo, tedy spíše nápis „Škoda“ s háčkem integrovaným přímo do písmene „S“, který na většině prvků nahradí okřídlený šíp.

Škoda Vision 7S Další 2

fotografie

Pro rodiny, cyklisty i umělce

Do sedmimístného interiéru se nastupuje proti sobě se otevírajícími dveřmi, které ovládá na první pohled téměř neviditelné tlačítko. Vnitřní část dveří má navíc interaktivní povrch, na který je možné dokonce kreslit nebo psát. Kromě toho se ve dveřích objevuje i svítící krystalický pás. Ten podle Vaňka poskytuje cyklistům signalizaci, že má auto otevřené dveře.

V sériové verzi se ale tyto netradiční dveře neobjeví, stejně jako samostatná sedadla ve druhé řadě. Produkční auto dostane klasickou lavici, jakou má třeba Kodiaq. Naopak dětská sedačka umístěná v prostřední řadě sedadel proti směru jízdy, to je podle Vaňka něco, co by Škoda ráda uvedla i v produkčním autě. Na detaily je sice ještě brzy, v konceptu je ale určena pro dítě do jednoho roku, 87 cm a 13 kg.

Upravený ovládací koncept

Vůbec nejblíže má ale podle našeho názoru, ačkoliv to nikdo ze Škody přímo potvrdit nechce, do sériového auta upravený ovládací koncept s tlačítky s haptickou odezvou. Návrháři si ve Škodovce vzali k srdci mimo jiné kritiku, která směřovala na ovládání klimatizace v Octavii, kde se musí příliš složitě hledat v menu multimediálního systému.

Technická data Délka: 5016 mm

Šířka: 1940 mm

Výška: 1888 mm

Rozvor náprav: 3075 mm

Kapacita baterie: 89 kWh

Udávaný dojezd: přes 600 km

V prodeji od: 2026

Vision 7S má proto dva masivní otočné ovladače, kterými se upravuje teplota. Prostředním kruhovým knoflíkem je pak možné brouzdat po menu palubního systému. Pod displejem je šest dalších tlačítek s haptickou odezvou, tentokrát jako zkratky pro nejoblíbenější funkce multimediálního systému. „Nejlepší cestou k ovládání různých funkcí vozu je kombinace fyzických tlačítek a dotykového displeje,“ tvrdí Lukáš Vaněk.

Samotná obrazovka má úhlopříčku 14,6 palce a za jízdy je orientována na výšku, což je oproti dnešním Škodám zásadní změna. Ta by navíc mohla vydržet i do budoucna, takže by si řidič najednou mohl připadat skoro jako v Tesle. Jiná poloha displeje se podepsala i na odlišném dotykovém ovládání obrazovky.

Jak vysvětluje Daniel Hájek, který se ve Škodovce stará o navrhování uživatelského rozhraní palubních systémů, ve spodní části obrazovky jsou ikony pro nejdůležitější funkce, které tak má řidič nebo i spolujezdec prakticky ihned k dispozici. Zápěstí je při ovládání navíc položené na příjemně měkké opěrce. Horní část displeje je pak vyhrazena navigaci. V zásadě je tedy možné dělat dvě věci najednou: vybírat hudbu i sledovat navigaci.

Relax při nabíjení

Koncept Vision 7S má ale obrazovku otočnou, po zastavení je tak možné aktivovat režim relax. V něm se displej otočí na šířku, sedadla se posunou dozadu, naopak palubní deska se s volantem posune dopředu a cestující mohou třeba při nabíjení sledovat filmy nebo videa. Ovládat se pak obrazovka dá mimo jiné trackpadem v aplikaci v chytrém telefonu.

Ten má své místo na středovém tunelu, kde jsou pro něj vyhrazena dvě místa s magnetem, na nějž se uchytí a kde se také aktivuje bezdrátové nabíjení. Magnety hrají v interiéru sedmimístného SUV větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Další jsou na zadní straně opěradel předních sedadel, kam je tak možné uchytit třeba mobil nebo tablet, pod nimi je rovněž magnetem připevněný malý batoh. Ten je možné z auta vyjmout a vzít si ho třeba na výlet do přírody. Prakticky celá spodní část středového tunelu je pak tvořena magnetem. Škoda tam demonstrativně umístila designovou lékárničku.

Za šišatým volantem

Usednutí za šišatý volant – prvek, který sériový vůz podle Vaňka minimálně do příchodu autonomního řízení také nedostane – je zvláštní. Řidič se tu necítí jako ve škodovce. Může za to nejen nový ovládací koncept, vertikální displej a zajímavá směs neživočišných materiálů, kdy třeba podlaha je z drcené gumy, ale i fakt, že místo zrcátek má auto kamery. Když se tak koncept rozjede, co se děje za autem, vidí řidič na dvou malých obrazovkách za virtuálním přístrojovým štítem.

Řízení konceptu má však řadu omezení: například je možné jet jen nízkou rychlostí a také testovací dráha je hodně krátká. K popisu jízdních vlastností tak tato „testovací jízda“ příliš neslouží. Přesto velmi lehké řízení, které reaguje i na skutečně mikropohyb paží, zajímavě kontrastuje s trochu ztuha jdoucím brzdovým pedálem, který je pro zastavení nutné sešlápnout silou až na podlahu. Naopak pedál plynu je docela lehký a jen na mírné polechtání reaguje zvyšující se rychlostí. Pochvalu zasluhuje bohaté prosklení, z auta tak je dopředu a do stran dobře vidět.

Technicky vychází koncept Vision 7S z Enyaqu iV, což znamená, že stojí na platformě MEB. V jeho útrobách je ale větší 89kWh baterie, která by se měla brzy objevit i v Enyaqu. Škoda slibuje u konceptu dojezd 600 km na jedno nabití a nabíjení výkonem až 200 kW. Do sériové výroby se ale technika téměř určitě ještě nějakým způsobem promění.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.