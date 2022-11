Mají připravené projekty a domluveno, kdo jim solární panely na střechu nainstaluje, přesto nemohou dělat nic jiného než čekat. Jak dlouho ještě? Nevědí. Hlavně firmy a vlastníci bytových domů netrpělivě vyhlížejí slibovanou novelu energetického zákona, která jim umožní pořídit si bez nutnosti mít licenci fotovoltaické elektrárny s výkonem až 50 kilowattů, tedy pětkrát větším než nyní. Současných 10 kilowattů většinou stačí jen v rodinných domech.

„Když jsme v srpnu začali střešní fotovoltaiku na našem bytovém domě řešit, předpokládali jsme, že by mohla být do začátku příštího roku hotová. Podle dodavatele to bylo reálné. Jenže příslušná novela zákona stále není. Na připraveném projektu proto jen sedíme a čekáme,“ řekl HN Michal Berg, spolupředseda Strany zelených a aktivní člen sdružení vlastníků (SVJ), které chce na svůj bytový dům panely umístit.