Možná třicet, a možná dokonce padesát miliard korun bude stát zastropování cen energií pro velké firmy. Uvedl to ministr financí Zbyněk Stanjura, který potvrdil, že vláda chystá pro průmysl podobné opatření jako pro domácnosti.

Je to sice pozdě, ale pokud to vláda stihne prosadit a uvést v život od prvního ledna, podniky si oddechnou. Dvě třetiny z nich mají podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara ceny energií zajištěné pouze do konce letošního roku a v příštím roce se na levnější tarif může spolehnout jen dvacet procent z nich. Takže to, že vláda pomůže velkým firmám, které tvoří páteř české subdodavatelské ekonomiky, je dobře. I když to bude další z řady drahých opatření, která má zaplatit daň z mimořádných zisků energetik a bank.