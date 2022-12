Politikům už je jasné, že pouhým škrtáním výdajů stav veřejných financí nezlepší. Členové vládní pětikoalice proto začali intenzivně debatovat o zvýšení daní. Do konce ledna chtějí mít politici jasno v tom, co by změnili. Týká se to zejména zvýšení spotřebních daní z tabáku či alkoholu, omezení daňových výjimek, ale také zvýšení odvodů bohatých lidí nebo zdanění výrobků z konopí.

Strany tak reagují na studii poradního orgánu Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta říká, že bez zvyšování daní se v brzké době hospodaření státu neobejde.