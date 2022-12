Už dvakrát se sešli zastupitelé hlavního města, aby si po zářijových volbách zvolili nové vedení. Ani jednou se jim to ale nepodařilo, a Praha tak zůstává posledním velkým městem v republice, které nesložilo novou koalici. Změnit by se to mělo na jednání zastupitelstva příští čtvrtek. Vítěz voleb, tedy koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), totiž v úterý oznámila, že končí vyjednávání s Piráty a zahájí jednání o menšinové vládě.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se