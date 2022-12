V rámci podnikatelských soutěží je již potřetí vyhlašována speciální kategorie Moneta Živnostník roku Srdcař. Vše podstatné o tom ví Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a udržitelnosti Moneta Money Bank.

Připomeňme na úvod – proč vyhlašujete kategorii Srdcař roku?

Jak už vyplývá z názvu, snažíme se vždy najít někoho, kdo kromě hodin dřiny, energie a peněz investuje do podnikání i své srdce. Je jasné, že všichni ti, kteří se letos probojovali do krajských kol a poté do celostátního finále, svou práci dělají s láskou. Nicméně jsou tací, jejichž zápal a nadšení pro věc jde daleko nad rámec těch ostatních. A to jsou pro nás ti praví srdcaři.

Srdcařství, které ovšem musí uživit. Možná to má vítěz této kategorie složitější než výherce té v uvozovkách klasické. Co myslíte?

Mám za to, že každý z podnikatelů a živnostníků je de facto srdcařem od samé podstaty, jinak by svoji živnost dávno nedělal. Je ale pravdou, že především ceny energií, surovin a obecně snaha domácností ušetřit na drobné podnikatele a živnostníky dopadají: někteří již své podnikání ukončují, ti další stojí před rozhodnutím, zda ekonomickou situaci ustojí a uživí svou rodinu, nebo zavřou a půjdou na úřad práce. O to víc jsou hodni obdivu ti, kteří zatnou zuby a ještě to zkusí.

Slovo, které se aktuálně skloňuje ve všech pádech, je udržitelnost. Co si pod ním představujete vy?

De facto vše, co naši planetu udrží při životě co možná nejdéle. A je vlastně jedno, zda to je důraz na snižování uhlíkové stopy, udržení vody v krajině, potravinová soběstačnost nebo lidská práva. Možná je pro vás důležitý původ potravin, které si v obchodech vybíráte. Nebo vám nejsou lhostejné pracovní podmínky švadlen, které ušily vaši košili. Či to, jak to vypadá v lese ve vašem sousedství, kam chodíte na houby, anebo v obci nebo městě, v němž žijete. Pokud si na všechny tyto otázky odpovíme, že nám to lhostejné není, myslíme udržitelně. Všechno dohromady tvoří jeden standardní celek, který bez nastavení mysli společnosti nikdy nemůže dosáhnout reálných výsledků.

Čím vás zaujal letošní vítěz kategorie Srdcař roku?

Jednoznačně tím, co vlastně dělá a jak to dělá. Dominik Grohmann je potulný sadař, což je sama o sobě živnost, která už svým názvem budí zvědavost. Dominik objíždí zahrady a sady po celé republice. Od ledna do března ovocné stromy buď sám prořezává, nebo učí zájemce, jak o ně pečovat. V dubnu hledá staré lokální odrůdy a pomocí roubování je zachraňuje. Díky tomu má nejenom velmi slušný přehled o stavu českých ovocných stromů, ale je schopen de facto na poslední chvíli zachránit odrůdu, která by bez jeho zásahu zmizela ze světa. Pokud jsme se před chvilkou bavili o udržitelnosti a srdcařství v jednom, tak Dominik je učebnicový příklad z praxe a pro porotu byl letos jednoznačnou volbou.

