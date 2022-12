Speciální kategorií podnikatelských soutěží, kterou uděluje Česká televize jakožto mediální partner finálového večera na Žofíně, je České stříbro. To oceňuje společnost v tuzemských rukách, která navazuje na podnikatelskou tradici a přispívá k obnově svého podnikatelského oboru. Letos České stříbro získala jablonecká společnost Kitl, výrobce prémiových sirupů pro domácí limonády a obnovitel tradice i areálu Vratislavické kyselky.

„Jsme především výrobce prémiových sirupů pro domácí limonády a jsem hrdý na to, že jsme před mnoha lety uvedli koncept domácích limonád na český trh. Dnes je můžete vidět v restauracích po celém Česku. Jsem hrdý, že to vzniklo právě u nás,“ říká zakladatel společnosti Jan Vokurka.

Sirupy pro domácí limonády začala jeho firma nabízet před lety koncovým zákazníkům i restauracím. „Vždycky říkám, že nejlepší sirupy na světě si uděláte doma, nebo je dělala vaše maminka či babička. A my jsme ti druzí nejlepší. Samozřejmě k tomu máme veškerou špičkovou technologickou výbavu, abychom sirup udělali skvěle. Když jsem si dělal doma bezové sirupy, polovina z nich rozkvasila, protože tam prostě není taková čistota,“ popisuje Vokurka.

Firmy a živnostníci Stáhněte si přílohu v PDF

Vyrábí z čerstvých bezových květů, má vlastní bezové sady v bio kvalitě. „Mezi výrobci nejsme samozřejmě největší, ale z prémiových výrobců jsme číslo jedna. Tím, že úspěšně rosteme, nám po nějaké době přestaly stačit naše výrobní prostory v Jablonci nad Nisou. A kousek od nás, ve Vratislavicích nad Nisou, byl brownfield po Vratislavické kyselce. Nám se to vždycky strašně líbilo, ale trvalo čtyři roky, než jsme ho koupili. Byly tam exekuce, soudní spory, dluhy, všechno možné. A když se nám to podařilo, čtyři roky trvalo areál zrekonstruovat a vrátit zpátky Vratislavickou kyselku na trh,“ přibližuje další etapu podnikání Vokurka.

Vratislavická kyselka je na trhu několik měsíců a odezva je skvělá. Lidé za Janem Vokurkou chodí, gratulují, říkají, že je to chuť jejich dětství. „My jsme teď vylezli na pomyslný Mount Everest a nyní se musíme vrátit do základního tábora. Čeká nás neuvěřitelná spousta úkolů, které musíme splnit. Jsou to úkoly ve výrobě i distribuci. Vezměte si, že jsme uvedli po 15 letech na trh minerálku, která neměla jediného zákazníka. Všechno musíme vybudovat. Zároveň vracíme na trh lahve, které tu nejsou známé. Dnes se 95 procent českých minerálních vod prodává v PET lahvích, my jsme přišli s konceptem, kdy si kupujete a vracíte zpátky basičky. Je to koncept, jenž je v Evropě běžný,“ dodává Vokurka.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.