Na sociálních sítích a v programech různých školicích agentur jste už určitě někdy narazili na nabídky seminářů typu „usnadněte si život s MS Excel“ nebo „naučte se v Excelu používat vychytávky, které nikdo nezná“. Je zcela nezpochybnitelné, že tento tabulkový procesor je geniální program, který nám dokáže snadně nahradit „tužku, pravítko a papír“.

Na druhou stranu je ale zrovna Excel stálice, která tady s námi je více než 30 let. Pro běžné použití stále s přehledem postačuje, ale data se stávají robustnějšími, transakce komplikovanějšími a jejich zpracovávání v tabulkovém procesoru náročnějším. To způsobuje častěji chyby, zároveň takto rutinní práce přestává lidi bavit a ponouká je to často i k hledání jiných zaměstnání.

Jsou tu přitom možnosti, jak jít na datovou analýzu moderněji a efektivněji. Například s využitím nástroje Alteryx. Možná jste o něm již slyšeli, spíše však o něm pořádně teprve uslyšíte. Ať už zpracováváte daňovou, nebo účetní agendu, rozsáhlé procesy a data v oblasti lidských zdrojů, mzdové účtárně, logistice, nebo controllingu, Alteryx vám umožní tyto činnosti provádět rychle, bezchybně, automaticky. Zkrátka jako ve 21. století. Můžete za sebe nechat pracovat stroje a věnovat se činnostem s vyšší přidanou hodnotou.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.