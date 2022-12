Od ledna 2023 se Chorvatsko stane členem Schengenu. Minulý týden ve čtvrtek o tom na schůzce v Bruselu rozhodli ministři vnitra EU. Pro připojení Bulharska a Rumunska k zemím, které mezi sebou zrušily hraniční kontroly, se ale jednomyslný souhlas nenašel. Proti vstupu Rumunska byla jediná země, Rakousko. Proti Bulharsku dvě, Rakousko a Nizozemsko.

Veto Rakouska a Nizozemska vůči integraci Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru je přitom v Bukurešti považováno za svévolné a v Sofii za částečně oprávněné. Bulharský ministr vnitra Ivan Demerdžiev tvrdí, že dva blokátoři – Rakousko a Nizozemsko – vetují dohodu jen kvůli své vnitřní politice. Bulharské úřady prohlašují, že jsou připraveny splnit všechny technické požadavky pro vstup do schengenského prostoru, a naznačují, že si to prostě zaslouží.

Současně ale bulharské orgány bagatelizují význam nizozemských a rakouských argumentů. Odmítají také vidět, že za vetem se skrývá společné poznání, že v Bulharsku (a Rumunsku) existuje zásadní problém s právním státem, který může prostor bez hranic oslabit.