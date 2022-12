Kvůli nedostatku pedagogů by se mohl dostat za katedru kdokoli s vysokoškolským titulem. Už dnes sice mohou učit lidé, kteří nemají vystudovanou pedagogickou školu, ředitelé je však mohou nabrat jen v případě nouze, a pokud si zájemce udělá takzvané pedagogické minimum. Od roku 2024 by však mohl ředitel brát odborníky z praxe snadněji – vzdělání by si museli doplnit až později, například kurzem. Počítá s tím návrh ministerstva školství, jímž se mají tento týden zabývat poslanci.

Změnu pravidel kritizují někteří pedagogové, školy i odborníci, podle nichž jde o degradaci učitelské profese. „Stát má garantovat, že učit budou kvalifikovaní lidé. Místo toho se plánuje krok zpět, aniž bychom věděli, kde učitelé ve školách chybí a jestli vůbec chybí,“ popisuje děkan ostravské pedagogické fakulty Daniel Jandačka. Naráží tím na to, že ministerstvo konkrétně neuvádí, jak velký je nedostatek učitelů na školách.