Sice se covid vytratil z hlavních zpráv, neznamená to ale, že by zmizel úplně. Za současná nízká čísla nakažených především může to, že se lidé netestují a díky předchozím vlnám a očkováním jsou teď odolnější. Odborníci však varují, že situaci může zhoršit vlna chřipky. Hrozbu představuje také Čína, kde v posledních týdnech prudce stouply počty nakažených koronavirem.

Aktuálně ale může být pro Čechy rizikem hlavně nákaza chřipkou doprovázená či vystřídaná covidem. Ta může způsobit těžké stavy i u mladších a nerizikových pacientů. „To by se projevilo v nárůstu hospitalizací. V ten moment by měli lidé znovu používat respirátory všude tam, kde nepůjde zachovat odstup. Na prevenci očkováním bude už pozdě, pro vakcinaci je nejlepší doba teď,“ říká Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.