První kolo volby hlavy státu by při volební účasti 65 procent vyhrál bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) s výsledkem 30,1 procenta hlasů. Druhá by byla ekonomka Danuše Nerudová s 26,5 procenta a třetí generál Petr Pavel s 23 procenty. Uvádí to volební...

18. 12. 2022 ▪ 2 min. čtení