Ukrajinské dělostřelectvo vystřelí denně čtyři až pět tisíc granátů. Slovenská továrna na dělostřelecké granáty ZVS Holding nyní zvýšila výrobu tak, že jich vyrobí padesát tisíc ročně. Americké továrny jich vyrobí čtrnáct až dvacet tisíc měsíčně. Není třeba složité matematiky, abychom si uvědomili, jak obrovskou potřebu výroby granátů má bojující Ukrajina. A to je jen jeden z mnoha výrobků, které si ukrajinští vojáci žádají, aby se ubránili.

Ukrajinští generálové v čele s Valerijem Zalužným opakovali v rozhovoru pro týdeník Economist, že pro úspěšnou obranu a dobytí Ruskem obsazených území potřebují stovky tanků, děl a bojových vozidel pěchoty, nemluvě o munici a dalším vybavení. Teoreticky by zhruba pět desítek zemí v USA, Evropě a Asii, které aktivně Ukrajinu podporují, mělo mít dost velký průmysl, aby Kyjevu poslalo, co potřebuje. V praxi je to ale úplně jinak.