Příval negativních makroekonomických zpráv v průběhu celého letošního roku, od inflace po válku na Ukrajině, a pesimistický výhled na rok 2023 – to jsou důvody, proč mezi tuzemskými technologickými firmami přibývá těch, které se rozhodly propustit část svých zaměstnanců. Nově mezi ně patří i Seznam.cz, co do návštěvnosti největší česká internetová společnost.

Jak Hospodářským novinám potvrdila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová, v průběhu prosince se propouštění dotkne vyšších desítek zaměstnanců. Personální změny pocítí v podstatě všechna oddělení, od produktu po vývoj. Už v listopadu se škrty týkaly několika významných členů týmu Seznam Zprávy a zkraje minulého týdne vyšlo najevo, že se v Televizi Seznam ruší celá zpravodajská redakce.