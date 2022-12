Delší povolební bezvládí pražský magistrát nepamatuje. Ani po skoro třech měsících se politici nedomluvili na podobě nového vedení města. Minulý čtvrtek se sice zdálo, že koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutí ANO zvolí alespoň nového primátora – Bohuslava Svobodu (ODS). Nakonec jim chyběl hlas koaliční zastupitelky Hany Kordové Marvanové. Svoboda v rozhovoru pro HN říká, že dlouholeté političce nejde o žádné zásady a její rozhodnutí je jen pozérství. Zároveň mluví o tom, co nyní Prahu čeká.

HN: Kdy myslíte, že Praha bude mít nového primátora?

Chtěl bych, aby to bylo co nejdřív. V lednu jsou prezidentské volby, takže buď před nimi, nebo v únoru.

HN: Po tom, co jsme viděli na posledním zastupitelstvu, jste přesvědčen, že by se Praha dala vést o jediný hlas?

Pražské zastupitelstvo už takovou většinu mělo, zorganizovat to jde, ale je to obtížné. Nikdo nesmí dostat chřipku, nikomu nesmí stonat děti. A když někdo odpadne, nemůžete na zastupitelstvo jít se vším. My každopádně preferujeme stabilnější koalici, kterou nabízí právě varianta postavená na vládním půdorysu, ta disponuje 37 hlasy.