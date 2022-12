Ve světě vědy dochází k novým objevům takřka denně, ale jen pár z nich bude zásadní i pro další roky. Letošní rok na ně byl ale bohatý a například snímky z dalekohledu Jamese Webba by měli vědci zveřejňovat ještě minimálně deset let. A NASA si kromě toho také natrénovala planetární obranu, tedy jak zachránit svět po odchodu Bruce Willise do důchodu. Na Zemi už mezitím může zachraňovat životy lidí speciální transplantace vepřového srdce. A zachráněným, ale i všem ostatním pak může v práci běžně pomáhat umělá inteligence.

Aktuálně se Česko i většina Evropy potýká s epidemií chřipky a RS virů. I v tomto případě mohou lidstvu pomoct nové mRNA vakcíny, které zkrotily pandemii covidu-19. V USA lékaři začnou léčit některé genetické nemoci přímo změnou DNA pacientů. A Evropa nezůstane pozadu v průzkumu vesmíru, kdy odstartuje sonda JUICE, která bude i s pomocí českých přístrojů zkoumat záhadné podpovrchové oceány vody na ledových měsících Jupiteru.