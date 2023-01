Emisní normou Euro 7, která straší automobilový průmysl, se teď musí zabývat mnohem více, než by si přál. Na jeho zaměstnavatele, největší českou automobilku Škoda Auto, by její návrh dopadl velmi tvrdě. Proto Martin Jahn, člen představenstva firmy za prodej a marketing, dělá všechno pro to, aby ji Evropská rada a následně Evropský parlament neschválily v takové podobě, v jaké ji navrhla Evropská komise. „Nechápu, kdo může takový návrh v dnešní době vůbec zplodit. Přijde mi to od komise absolutně nezodpovědné,“ říká Jahn s tím, že před zveřejněním návrhu nic nenasvědčovalo tomu, že bude norma takto přísná.

HN: Zabírá vám nyní Euro 7 nejvíce času z vaší práce?

To asi ne. Bohužel máme mnohem více problémů, jako jsou ceny energií, materiálů, ale také chybějící díly a řízení dodávek aut na trhy, stále máme poměrně dlouhé čekací lhůty. Doba je tak chaotická a šílená, že Euro 7 je jen jedno z témat. Ale beru to jako nůž do zad automobilkám, proto je to téma nejvíce akutní.