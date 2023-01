S výrobou elektřiny z fotovoltaických panelů to není vždy tak jednoduché, jak laická veřejnost předpokládá. Například v zimě stačí mít sněhem zakrytý jen kousek solárního panelu a rázem přestane fungovat celý. I přesto se ale většinou odmetání sněhu z panelů nevyplatí. Naopak je dobré z nich odklízet přilepené listy či zaschlý ptačí trus a špínu. I pár lístků nebo fleků dokáže nadělat neplechu. Proč? Na to v rozhovoru s HN odpovídá odborník na fotovoltaiku z ČVUT Pavel Hrzina.

Nějaké revoluční vylepšování účinnosti fotovoltaických panelů Hrzina do budoucna nepředpokládá. Po fyzikální stránce pro to není moc prostoru a už dnes je podle něj účinnost na velmi dobré úrovni. Nové materiály, které by mohly při výrobě panelů nahradit dnes používaný krystalický křemík, jako například perovskit, se podle něj stále potýkají s řadou problémů.