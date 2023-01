Domácí ekonomika se ve 3. čtvrtletí loňského roku dostala do mělké recese, jejíž délku předvídáme na tři kvartály. Hospodářský pokles nebyl na podzim nijak výrazný, závěrečné čtvrtletí bohužel asi dopadlo o poznání hůře. To koneckonců v pondělí potvrdila první významnější statistika zveřejněná v letošním roce – průzkum PMI (index nákupních manažerů) mezi českými průmyslovými podniky za prosinec.

Aktivita v průmyslu padala v prosinci výrazným tempem, i když o něco nižším, než tomu bylo v listopadu. Patrný je významný propad poptávky, a to z domova i ze zahraničí, což je viditelné zejména na padajících zakázkových knihách. Stranu kupujících drtí globálně vysoké ceny energií a celkově vysoká míra inflace. A bohužel pro nadcházející měsíce výrobní prognózy přímo od firem povzbudivé nejsou. Reportují dokonce propouštění a pokles zaměstnanosti.

A co na to reálná data? Ta podle nás tento obrázek velmi brzy potvrdí. Již v závěru týdne se dočkáme průmyslové a stavební výroby a bilance zahraničního obchodu, vše za listopad. Po ostrém říjnovém poklesu průmysl stoupne, a to především díky obnovení produkce v automobilovém a energetickém sektoru. Meziměsíčně celková produkce podle nás vzrostla o 1,2 procenta, v meziročním srovnání ale byla pravděpodobně o 1,4 procenta nižší. Oživení tak bude opravdu pouze zdánlivé, tuzemský průmysl by měl i vzhledem k sentiment indikátorům setrvat na sestupném trendu.

Zkraje příštího týdne pak uvidíme první dopad recese na trh práce, kdy se nezaměstnanost zvedne nad tradiční sezonní složku spojenou s koncem roku. Podíl nezaměstnaných se podle nás ke konci roku dostal na 3,8 procenta po listopadových 3,5 procenta. A během prvních měsíců letošního roku se můžeme přehoupnout přes čtyři procenta.

Zlepšení ekonomické situace spojené i se zklidněním situace na komoditních trzích předpokládáme až na jaře, druhý kvartál by již měl být ve znamení mírného mezičtvrtletního růstu HDP. Celkově ale bude letošní růst slabý, počítáme s reálným vzestupem těsně nad nulou.