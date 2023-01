V americkém filmu Život je krásný z roku 1946 hraje James Stewart postavu George Baileyho, který chce kvůli své neutěšené finanční situaci skoncovat se životem. Před sebevraždou jej na poslední chvíli zachrání jeho strážný anděl Clarence, který mu ukáže, jak by svět vypadal, kdyby se George nikdy nenarodil. Malebné městečko, ve kterém žije, by bylo najednou domovem špinavých nočních klubů, zastaváren a amorálních postav. Někteří lidé by už byli po smrti, jiní by žili v chudobě, další by skončili v blázinci a z hodných osob by se najednou stali neurvalci. Zkráceně řečeno, aniž by si to George Bailey uvědomoval, jeho bezděčná laskavost a dobrota učinily svět mnohem krásnějším a lepším místem.

Podobných Georgů Baileyů chodí po světě spousta. A stejně jako jejich fiktivní předobraz i oni si podle behaviorálních vědců Amita Kumara a Nicka Epleyho často neuvědomují, jak velký dopad mají na jiné lidi jejich náhodné skutky laskavosti. Lidé evidentně soustavně a systematicky podceňují, jak si druzí těchto činů cení.