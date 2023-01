Konec roku 2022 se nesl ve znamení nové šarvátky v rámci pokračující bitvy mezi Maďarskem a EU. Evropští lídři zadrželi přibližně 5,8 miliardy eur z prostředků na škody po pandemii covidu-19. Důvodem je úpadek demokracie v zemi, kterou vede Viktor Orbán a jeho vládnoucí strana Fidesz.

Toto rozhodnutí přišlo po letech varování občanské společnosti před organizovanými zásahy Orbánova režimu proti politickým oponentům, novinářům, univerzitám, nevládním organizacím a nezávislým médiím, jakož i po rostoucí salvě obav poslanců Evropského parlamentu o budoucí směřování Maďarska.

Jak jsme se ale dostali do tohoto bodu? Do okamžiku, kdy EU navzdory svému předchozímu váhání rozhodným způsobem zasáhla do politiky jednoho ze svých 27 členských států.