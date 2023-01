Světové trhy zažívají velkou změnu a tak trochu návrat do „normálu“. Tržní hodnota dluhopisů se záporným výnosem se na burzách dostala na konci loňského roku na nulu. Je to poprvé od roku 2010. Vyplývá to z aktuálních dat agentury Bloomberg.

Končí tak party pro dlužníky zejména z řad zemí eurozóny a Japonska, ale i některých korporací. Jde zároveň o konec éry superlevných peněz, která nastala po finanční krizi 2008 a přepsala ekonomické učebnice.