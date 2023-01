Má zkušenosti hned z několika významných evropských automobilových trhů. Nyní je Štefan Majtán členem nejužšího vedení francouzské nadnárodní firmy Arval, která poskytuje leasingové úvěry na auta. Rád by evropské trendy přenesl i do své vlasti, do Česka. Prostor pro posun na domácím trhu vidí především v elektromobilitě, a to i přesto, že její přijímání ve společnosti není takové jako na Západě a zásadně chybí vládní pobídky. Pokud se ale tohle změní, přijde podle něj rychlejší elektrifikace firemních vozových parků (fleetů) a podobně jako v západní Evropě začnou firmy auta sdílet. Majtán tvrdí, že je to nevyhnutelný trend, který Česko nemine, a to už za pár let. Ideálním místem pro sdílení je podle něj Praha.

„Díky carsharingu se náklady na auto rozdělí třeba na pět firem, které se domluví, že budou sdílet několik desítek vozidel. Využijí je tak na maximum. Když má auto ve firmě průměrný nájezd 15 tisíc kilometrů se smlouvou na tři roky, tak se v přepočtu používá hodinu a půl denně. Pořídíte si vůz za milion a používáte ho takhle krátce?“ diví se v rozhovoru pro HN Majtán s tím, že domácí firmy budou muset zvažovat, kde ušetřit a jak zatím drahou elektromobilitu zlevnit.