Vysvětlovat někomu, kdo v těchto dnech zoufale hledá po lékárnách lék na horečku pro své dítě, něco o geopolitice, geoekonomice a krizi globalizace, se může zdát docela marné. Jenže právě v obsahu těchto pojmů se skrývá příčina současného nedostatku některých léků. Nedostatku, který je patrný po celé Evropské unii a vedl například řeckou vládu k zákazu vývozu léků, které v Řecku kvůli jejich nízké ceně nakupovala řada evropských velkoobchodníků a vozila je do jiných států.

Je to právě Evropská komise, která podle listu Financial Times připravuje nové pravidlo, podle něhož by si evropské státy měly začít dělat rezervní zásoby a výrobci by byli povinni zajistit dodávky určitých léčiv.