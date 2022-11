Takový výpadek léků Česko ještě nepamatuje. Nejsou prášky na tlak, cholesterol, zmírnění horečky ani základní antibiotika. „Za těch 20 let, co mám soukromou praxi, si takový výpadek penicilinu nepamatuju,“ říká praktický lékař Petr Šonka. Obří výpadek, který aktuálně řeší velká část Evropy, je způsoben několika důvody. Nejnutnější léky mají podle vlády dorazit do několika týdnů. Strategii, která by podobným situacím měla v budoucnu předejít, stát teprve připravuje.

„Naši lékárníci sami říkají, že s takovou mírou výpadků se historicky ve své praxi nesetkali. Situace je vážná, a to nejen u antibiotik,“ říká mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov. Chybí také léky s obsahem paracetamolu a jejich alternativy, které se používají na zmírnění horečky a bolesti, spreje pro astmatiky nebo kapky do očí.