Za posledních pět let lékárny Dr. Max v Česku pětinásobně zvýšily svůj obrat a letos jen v online prodejích míří na 2,5 miliardy korun. Přispěla k tomu nejen pandemie koronaviru, ale i tzv. omnichannelová strategie, kterou prosazuje šéf sítí Dr. Max Daniel Horák. „Chystáme další sklad, který jsme plánovali později, protože náš nárůst je enormní,“ říká v rozhovoru pro HN. Jen před dvěma lety přitom byl spuštěn sklad v Pavlově u Kladna o rozloze 22 tisíc metrů čtverečních. I ten by však za pár let už nemusel stačit, vzhledem k rozvoji online.

Horák také vysvětluje, proč až nyní přichází s výdejními boxy nebo jak se do budoucna změní lékárnictví. „Budoucnost je specializace. Každá lékárna se bude věnovat něčemu jinému, například sortimentu, službám nebo konzultacím,“ míní šéf sítě. A dodává: „Klienti chtějí mít služby dostupné, nechtějí nutně chodit na polikliniku, nechtějí cestovat.“ Chce proto, aby se každá lékárna zaměřila na to, co chtějí její klienti, bude však nutné, aby tomu šla legislativa naproti. Ta současná vznikala v úplně jiném světě.

