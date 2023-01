První, co chci udělat, je mobilizovat voliče Danuše Nerudové, Pavla Fischera a Marka Hilšera, říká v rozhovoru pro HN krátce po svém vítězství v prvním kole prezidentských voleb generál ve výslužbě Petr Pavel.

HN: Dost lidí mi ve vašem štábu říkalo, že přes 35 procent hlasů a vítězství v prvním kole ani nečekalo. Jaký výsledek jste odhadoval vy?

Neměl jsem očekávání ohledně procent, měl jsem naději, že do druhého kola postoupím. To se splnilo. Že k tomu jako bonus přibylo byť tenké, ale vítězství, za to jsem samozřejmě moc rád.

HN: Podle sázkových kanceláří jste teď jasným favoritem voleb. Tipsport na vás vypsal kurz 1,13 : 1, na Andreje Babiše 6,2 : 1, cítíte to také tak?