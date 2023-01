Začátek roku vypadá poněkud zamračeně. Inflaci teprve čeká výstup z posledního výškového tábora na vrchol. Domácnosti začaly šetřit, kde se dá. Válka na Ukrajině se dostala do zákopů a její konec je v nedohlednu. Prezidentské volby vytvořily ve společnosti napětí, které by mohlo nahradit Temelín nebo Dukovany. Objevují se ale i příznivé zprávy.

Úspory a příznivé počasí pomohly vrátit ceny energií z vesmírných výšin zpátky na zem. Zásobníky zemního plynu máme plné na 85 procent, což je dokonce více než před Vánoci, kdy udeřilo na pár dní mrazivé počasí. V září se krátkodobé kontrakty na zemní plyn obchodovaly nad hranicí 200 eur za MWh (na chvíli dokonce nad 300 eur). Nyní se vrátily pod 60 eur za MWh, a jsou dokonce pod cenovým stropem, který pro plyn vyhlásila česká vláda. I ceny elektřiny pod 200 eur za MWh už vypadají o poznání lépe než ty podzimní nad 500 eur za MWh.

Bude chvíli trvat, než se to začne projevovat na tarifech nabízených domácími dodavateli energií, hlavní strašák ekonomiky ale výrazně zeslábl. Centrální banka si může oddechnout a doufat, že se inflace, a především inflační očekávání, začnou vracet do obvyklých kolejí (pokud ne, máme problém. A to horší než drahý plyn a elektřina). Pokles cen pod vyhlášené cenové stropy ušetří nemalé peníze ministerstvu financí.

Bylo by chybou usnout na vavřínech. Měli bychom si přiznat, že reakce na energetickou krizi měla k dokonalosti daleko, a připravit se na další podobné chvíle lépe. Ne, cenové stropy opravdu nejsou správný nástroj. Spíše hasicí přístroj, když nenajdete správné řešení včas. Diverzifikace zdrojů plynu, dostavba jaderné elektrárny, výstavba obnovitelných zdrojů energie. Není toho málo, co je třeba udělat. A to jsme jen u energetiky. V ekonomické oblasti to není o nic lepší. Máme masivní strukturální schodek veřejných financí, důchodový systém je pomalu přitahovaný gravitací černé díry příštích desetiletí, k tomu nefunkční systém investičních pobídek a podpory inovací jako šafránu.